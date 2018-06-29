29.06.2018, 11:56

В Таллинне библиотека предоставляет бесплатную услугу по доставке на дом книг и журналов для чтения


rus.delfi.ee
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Hoiuraamatukogu
HoiuraamatukoguFoto: Rauno Volmar

Таллиннская центральная библиотека предлагает доставку книг и журналов на дом людям, которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. Услуга доставки бесплатна.

Услуга предоставляется людям, временно утратившим подвижность (например, сломавшим ногу или проходящим послеоперационный период) или с постоянно ограниченной подвижностью, одиноким, для которых некому сходить в библиотеку.

Работники библиотеки доставят на дом книги, журналы и другие источники информации. Доставка производится раз в месяц. За один раз можно заказать до 30 источников, причем сделать это можно как по телефону 683 0920, так и по электронной почте koduteenindus@tln.lib.ee.

Библиотеке можно сообщить и о нуждающихся в этой услуге — с их согласия — предоставив фамилию и номер телефона или адрес электронной почты.

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