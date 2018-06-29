29.06.2018, 11:56

В Таллинне библиотека предоставляет бесплатную услугу по доставке на дом книг и журналов для чтения


rus.delfi.ee
EST 2
Hoiuraamatukogu
HoiuraamatukoguFoto: Rauno Volmar

Таллиннская центральная библиотека предлагает доставку книг и журналов на дом людям, которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. Услуга доставки бесплатна.

Услуга предоставляется людям, временно утратившим подвижность (например, сломавшим ногу или проходящим послеоперационный период) или с постоянно ограниченной подвижностью, одиноким, для которых некому сходить в библиотеку.

Работники библиотеки доставят на дом книги, журналы и другие источники информации. Доставка производится раз в месяц. За один раз можно заказать до 30 источников, причем сделать это можно как по телефону 683 0920, так и по электронной почте koduteenindus@tln.lib.ee.

Библиотеке можно сообщить и о нуждающихся в этой услуге — с их согласия — предоставив фамилию и номер телефона или адрес электронной почты.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы охраняют тайны, о которых никогда и никто не узнает

29.06.2018
У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ГРАФИК: Почти 40 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем позволяет их доход

29.06.2018
По словам главы отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, около 36 000 человек используют больший не облагаемый налогом минимум, чем на самом деле позволяет их годовой доход.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ратас: нам нужно лучше сотрудничать со странами, не входящими в Европейский союз

29.06.2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул во время обсуждения темы миграции на заседании Совета ЕС, что Европейскому союзу нужно надежнее контролировать свои внешние границы и эффективнее сотрудничать с третьими странами.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Названо имя стрелка, устроившего бойню в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде

29.06.2018
Полиция США подозревает 38-летнего Джеррода Уоррена Рамоса в нападении на редакцию газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд). Об этом сообщает Capital Gazette. В результате погибли пять человек, еще двое получили ранения. Подозреваемый был задержан полицией.
Подробнее

В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

29.06.2018
В ночь на 27 июня 2018-го радиолюбители западного побережья США перехватили сообщения наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке EAM (Emergency Action Messages), адресованные межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress, сообщает The Drive.
Подробнее