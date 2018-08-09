В Таллинне бедокурит малолетняя шпана: избивают и грабят прохожих. Кто эти умельцы?

В маленький зал Харьюского уездного суда входят двое полицейских, высокие и мощные, как дубы. С ними почти незаметно является Мартин (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.) и идет на скамейку подсудимых. Большие голубые глаза, ухоженная прическа, лицо с явными проблемами подросткового возраста. Судья без особых церемоний выполняет желание окружного прокурора Риты Синивяли арестовать юношу.

У прокуратуры на Мартина — дело на 11 страниц. В нем — про его связь с подростковой шайкой. Синивяли пречислила ее преступление. 21 июля в McDonald’s на Виру ограбили двоих, одного из них — сильно избили. На записи видеокамер попали шестеро. В тот же вечер компания двинулась дальше по Виру, и, найдя следующую жертву, избила ее до потери сознания. Дальше было Ласнамяэ, магазин Grossi, разбитое стекло витрины и две украденные бутылки водки.

Спустя почти две недели, 2 августа, за РКЦ ими же были избиты и ограблены двое. Днем позже — снова две жертвы со сломанными челюстями и руками. Бандитам — по 15-20 лет. Помимо Мартина, к настоящему моменту арестованы еще шестеро, а всего подозреваемых — восемь. В целом же с избиениями и ограблениями связано гораздо больше молодых людей.

Молодежь трех сортов

По словам руководителя следственного отдела Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, шайку можно разделить на три условные части: главари, исполнители, то есть подчиняющиеся главарям, и сателлиты — те, кто хочет быть частью банды, то ни одного преступления еще не совершил. ”Могут быть мелкие правонарушения: употребление наркотиков или мелкое хулиганство”, — поведал Кумм. По его оценке, таких в банде — более двадцати.

В рамках делопроизводства обращают внимание лишь на подозреваемых и свидетелей. Меньше интересуют те, кто сам деяний не видел, но знают о них.

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