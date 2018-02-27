В Таллинне 1 марта начнется прием ходатайств о назначении школы по месту жительства

С 1 по 15 марта Таллиннский департамент образования будет принимать ходатайства о назначении первоклассникам школы по месту жительства.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подтвердил, что всем таллиннским детям обеспечены места в муниципальных школах по месту жительства. ”В марте родители смогут подать заявление в Таллиннский департамент образования о приеме в первый класс школы по месту жительства, — пояснил Белобровцев. — Заявление можно подать через систему ”eKool”, а также на месте, в департаменте. Советую обязательно это сделать, потому что только так родитель сможет заявить о предпочтении той или иной школы, языка обучения, а также о том, учатся ли в выбранной школе братья и сестры будущего первоклассника”.

Ходатайства принимаются с 1 по 15 марта от жителей Таллинна, зарегистрированных в Регистре народонаселения. Ходатайства принимаются в электронном виде — через систему ”eKool” или на бумаге в Таллиннском департаменте образования (б. Эстония, 5а, третий этаж). Формы ходатайства будут доступны с 1 марта и на сайте электронной системы, и на сайте департамента.

При назначении школы руководствуются законом об основной школе и гимназии, а также действующим в Таллинне порядком, в соответствии с которым в первую очередь во внимание принимается близость школы, а также то обстоятельство, учатся ли в выбранной школе братья или сестры будущего ученика, также по возможности учитываются пожелания родителей. Если родители не подали соответствующее ходатайство, школа будет назначена с учетом данных Регистра народонаселения. На сегодняшний день школьного возраста достигли 4800 таллинцев.

В феврале можно подавать заявления в школы общегородского приема: Таллиннский английский колледж, Таллиннская еврейская школа, Таллиннский французский лицей, Таллиннская реальная школа, Таллиннская Тынисмяэская реальная школа и Образовательная коллегия Старого города. Также один первый класс общегородского приема формируется в Таллиннской 21-й школе, Таллиннской немецкой гимназии, Таллиннском Линнамяэском русском лицее, Кадриоргской немецкой гимназии и Таллиннской Паэской гимназии.

Если ребенок к 1 марта уже получил место в школе общегородского приема, то заявление подавать не надо. Обучение в школах для детей с особыми потребностями можно начать в соответствии с решением комиссии ”Innove Rajaleidja” Таллинна и Харьюмаа.

Вся информация имеется на сайте департамента www.tallinn.ee/haridus в разделе „Leia kiiresti” > „Esimesse klassi 2018”. Контактные данные школ находятся в разделе „Kontaktid”. При необходимости на вопросы ответят специалисты Таллиннского департамента образования. Департамент принимает посетителей в понедельник с 8.15 до 18.00, во вторник, среду и четверг — с 8.15 до 17.00 и в пятницу — с 8.15 до 16.00.