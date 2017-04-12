В Таллинн прибудет благодатный огонь из иерусалимcкого Храма Гроба Господня

В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года с 1:30 до 2:30 благодатный огонь из иерусалимcкого Храма Гроба Господня прибудет в Таллинн, сообщает "Русский Дом".

Уже одиннадцатый раз с благословения Митрополита Таллинского и Всея Эстонии Корнилия председатель совета некоммерческого объединения ”Русский Дом” Евгений Томберг отправляется за Благодатным огнем в Иерусалим в составе делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Принесение Благодатного огня в осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного ”Просите мира Иерусалиму”. Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года.

Сошествие благодатного огня в Великую Субботу является символом и знаком Христова Воскресения, которое отмечается в праздник православной Пасхи.

Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в аэропорт Таллинна приблизительно в интервале 1:30 — 2:30, вночь на 16 апреля, затем он будет доставлен в Кафедральный собор Александра Невского и передан Митрополиту Таллинскому и Всея Эстонии Корнилию во время пасхального богослужения.

Далее благодатный огонь развезут по православным храмам Эстонии, а также в Пюхтицкий Успенский женский монастырь.