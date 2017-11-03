В Swedbank в течение получаса были проблемы с карточными платежами

В пятницу с карточными платежами Swedbank возникли проблемы технического характера. Были нарушены все сделки с картой как в терминалах, так и в банкоматах. К настоящему моменту проблема решена

По словам пресс-секретаря Swedbank Кристи Роост, неполадки никак не связаны с обновлениями сертификатов ИД-карт и касаются только Swedbank.

„Это чисто техническая неполадка в Swedbank, и наш ИТ-отдел делает все, чтобы решить проблему”, — пояснила она.

Примерно через полчаса после возникновения проблемы она была решена.

”Проблема не была абсолютной, некоторые платежи могли пройти, некоторые — нет. К настоящему моменту проблема решена”, — сообщила позже Роост.

Также стало известно, что проблемы наблюдались и у других банков.