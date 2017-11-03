03.11.2017, 15:26

В Swedbank — проблемы с карточными платежами

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rus.delfi.ee
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pangaautomaat
Foto: Andres Putting

В пятницу с карточными платежами Swedbank возникли проблемы технического характера. Нарушены все сделки с картой как в терминалах, так и в банкоматах.

По словам пресс-секретаря Swedbank Кристи Роост, неполадки никак не связаны с обновлениями сертификатов ИД-карт и касаются только Swedbank.

„Это чисто техническая неполадка в Swedbank, и наш ИТ-отдел делает все, чтобы решить проблему”, — пояснила она.

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