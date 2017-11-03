В Swedbank — проблемы с карточными платежами

В пятницу с карточными платежами Swedbank возникли проблемы технического характера. Нарушены все сделки с картой как в терминалах, так и в банкоматах.
По словам пресс-секретаря Swedbank Кристи Роост, неполадки никак не связаны с обновлениями сертификатов ИД-карт и касаются только Swedbank.
„Это чисто техническая неполадка в Swedbank, и наш ИТ-отдел делает все, чтобы решить проблему”, — пояснила она.
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