30.08.2018, 13:50

В связи со строительством Рейди теэ закрывается автостоянка у "Русалки"


rus.delfi.ee
EST
Reidi tee asukoht
Reidi tee asukoht ja Russalka monumentFoto: Andres Putting

С 6 сентября закрывается автостоянка у "Русалки", а уже 3-5 сентября будут установлены ограждения со стороны моря и другие средства организации движения, обеспечивающие безопасность его участников.

В дни установки ограждений пешеходные дорожки и стоянка будут еще открыты. Но 6 сентября уже начнутся фрезерование асфальта на стоянке и прокладка временных дорожек для пешеходов. В районе памятника будет установлен к 10 сентября и временный светофор. С этого дня ограждено будет все пространство прокладки улицы Рейди со стороны Русалки и начнутся вскрышные работы. Доступ пешеходов к "Русалке" будет обеспечиваться.

Участников движения просят строго руководствоваться временными средствами организации движения!

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
У нас технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже.

TOP НОВОСТИ


Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

30.08.2018
В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой.
Подробнее

Государство обратило внимание на групповую молодежную преступность. Усиленная борьба с ней — отныне в приоритете

30.08.2018
Министры Рейнсалу и Анвельт в рамках встречи определились с приоритетами борьбы с преступностью. Акценты будут сделаны на киберпреступлениях, также обратят внимание на групповую молодежную преступность и насилие.
Подробнее


ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое

30.08.2018
Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних.
Подробнее

Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском

30.08.2018
Читательница Delfi из Кейла обратилась в редакцию с проблемой, с которой она столкнулась во время посещения аптеки Apotheka в Keila Selver. По ее словам, аптекарь отказалась обслуживать ее на русском языке, но и на английском делать этого не захотела. Представитель сети аптек объясняет инцидент недопониманием.
Подробнее

Глава партии Isamaa: мы не согласны превратить своих детей в подопытных кроликов интеграции

30.08.2018
В последние месяцы в эстонском обществе идут оживленные дебаты на тему образования на эстонском и русском языках. Партия Isamaa имеет по данному вопросу очень четкую позицию. Наше руководство решило, что в государстве необходимо установить конкретные сроки, в течение какого времени мы сможем гарантировать обучение на эстонском языке во всей стране и в учебных заведениях, финансируемых местными самоуправлениями.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €


"Ищу работу! Все равно где, кем и за сколько". Эксперимент: реально ли в Таллинне трудоустроиться за сутки?

30.08.2018
Сколько времени необходимо, чтобы найти работу? В среду в 14:33 я вошел в тынисмяэское Бюро обслуживания Кассы по безработице. Через 20 часов и 32 минуты рабочее место — найдено. Это было несложно.
Подробнее