В связи со строительством Рейди теэ закрывается автостоянка у "Русалки"

С 6 сентября закрывается автостоянка у "Русалки", а уже 3-5 сентября будут установлены ограждения со стороны моря и другие средства организации движения, обеспечивающие безопасность его участников.
В дни установки ограждений пешеходные дорожки и стоянка будут еще открыты. Но 6 сентября уже начнутся фрезерование асфальта на стоянке и прокладка временных дорожек для пешеходов. В районе памятника будет установлен к 10 сентября и временный светофор. С этого дня ограждено будет все пространство прокладки улицы Рейди со стороны Русалки и начнутся вскрышные работы. Доступ пешеходов к "Русалке" будет обеспечиваться.
Участников движения просят строго руководствоваться временными средствами организации движения!