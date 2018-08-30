В связи со строительством Рейди теэ закрывается автостоянка у "Русалки"

В дни установки ограждений пешеходные дорожки и стоянка будут еще открыты. Но 6 сентября уже начнутся фрезерование асфальта на стоянке и прокладка временных дорожек для пешеходов. В районе памятника будет установлен к 10 сентября и временный светофор. С этого дня ограждено будет все пространство прокладки улицы Рейди со стороны Русалки и начнутся вскрышные работы. Доступ пешеходов к "Русалке" будет обеспечиваться.

Участников движения просят строго руководствоваться временными средствами организации движения!