В связи с визитом Майка Пенса в Таллинне сегодня будет ограничено движение

Сегодня во время визита вице-президента США Майка Пенса в Таллинне будет множество ограничений движения. Полиция просит участников движения запастись временем.

Полиция перекроет движение во время проезда кортежа на период до 15 минут, но связанные с этим заторы на дорогах могут длиться дольше.

В понедельник, 31 июля, полиция перекроет на период до 15 минут движение утром с 8:30 до 9:30 по маршруту Торнимяэ – Кадриорг, в период с 11 до 12 по маршруту Кадриорг – Юхкентали и около 13-14 часов по маршруту ул. Юхкентали – аэропорт.

В центре Таллинна до 9 часов понедельника, 31 июля, для движения закрыта часть Рявала пуйестеэ от ул. Лийвалайа до ул. Кивисилла.

В Кадриорге до 13 часов понедельника будет закрыта для движения ул. Вейценберги начиная от перекрестка с ул. Поска до ул. Мяэкалда. В этот период времени не будет прохода к Кадриоргскому дворцу и окружающая дворец часть парка будет закрыта.

Всем, кто планирует посещение Таллиннского аэропорта в понедельник с 12 до 14 часов, полиция советует запланировать на дорогу в аэропорт больше времени и выехать в аэропорт заранее. Во время приземления и взлета самолета вице-президента США на короткое время будет закрыто движение на Тартуском шоссе начиная от границы города.