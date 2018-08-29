В связи с Таллиннским народным заездом Fakto Auto‎ будет перекрыта часть улиц

Перекрываться будут улица Валукоя между улицами Лыытса и Яэзи, улица Яэзи и ведущая от центра города полоса улицы Суур-Сыямяэ (кроме общественного транспорта) между улицами Яэзи и Смуула, сообщает Раэпресс.

На это же время меняется расписание движения автобусов на линиях 15, 49 и 61.

Это связано с проведением 6-го Таллиннского народного заезда Fakto Auto.