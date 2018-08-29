В связи с Таллиннским народным заездом Fakto Auto будет перекрыта часть улиц
Распоряжением Таллиннской городской управы дано разрешение на перекрытие улиц 2 сентября с 9 до 18 часов.
Распоряжением Таллиннской городской управы дано разрешение на перекрытие улиц 2 сентября с 9 до 18 часов.
Перекрываться будут улица Валукоя между улицами Лыытса и Яэзи, улица Яэзи и ведущая от центра города полоса улицы Суур-Сыямяэ (кроме общественного транспорта) между улицами Яэзи и Смуула, сообщает Раэпресс.
На это же время меняется расписание движения автобусов на линиях 15, 49 и 61.
Это связано с проведением 6-го Таллиннского народного заезда Fakto Auto.
Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.