29.08.2018, 10:28

В связи с Таллиннским народным заездом Fakto Auto‎ будет перекрыта часть улиц


rus.delfi.ee
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В связи с Таллиннским народным заездом Fakto Auto‎ будет перекрыта часть улиц
FreeImages.com/pat herman

Распоряжением Таллиннской городской управы дано разрешение на перекрытие улиц 2 сентября с 9 до 18 часов.

Перекрываться будут улица Валукоя между улицами Лыытса и Яэзи, улица Яэзи и ведущая от центра города полоса улицы Суур-Сыямяэ (кроме общественного транспорта) между улицами Яэзи и Смуула, сообщает Раэпресс.

На это же время меняется расписание движения автобусов на линиях 15, 49 и 61.

Это связано с проведением 6-го Таллиннского народного заезда Fakto Auto.

Tallinn Hockey weekend
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