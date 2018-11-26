26.11.2018, 13:25

В связи с событиями в Керченском проливе Ратас созвал правительственную комиссию по вопросам безопасности

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rus.delfi.ee
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В связи с событиями в Керченском проливе Ратас созвал правительственную комиссию по вопросам безопасности
Foto: Tiit Blaat

ремьер-министр Юри Ратас созвал экстренное заседание правительственной комиссии по вопросам безопасности, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и его окрестностях. Комиссия соберется сегодня в резиденции правительства, доме Стенбока, в 16:30.

”Случившееся в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права, — отметил Ратас. — Я осуждаю действия России по захвату кораблей украинских ВМС, перекрытие Керченского пролива и агрессию против Украины. Поддерживаю дальнейшие шаги в поддержку Украины на уровне ООН, Европейского союза и НАТО”.

Правительственная комиссия по вопросам безопасности координирует работу учреждений сферы безопасности и военной разведки, анализирует и оценивает ситуацию в сфере государственной безопасности, определяет потребность в информировании населения о вопросах безопасности и исполняет другие обязанности, определенные законом или правительством.

Председателем комиссии по вопросам безопасности является премьер-министр, из членов правительства в нее входят также министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий, министр юстиции, министр обороны, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел и министр иностранных дел.

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