В связи с событиями в Керченском проливе Ратас созвал правительственную комиссию по вопросам безопасности

”Случившееся в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права, — отметил Ратас. — Я осуждаю действия России по захвату кораблей украинских ВМС, перекрытие Керченского пролива и агрессию против Украины. Поддерживаю дальнейшие шаги в поддержку Украины на уровне ООН, Европейского союза и НАТО”.

Правительственная комиссия по вопросам безопасности координирует работу учреждений сферы безопасности и военной разведки, анализирует и оценивает ситуацию в сфере государственной безопасности, определяет потребность в информировании населения о вопросах безопасности и исполняет другие обязанности, определенные законом или правительством.

Председателем комиссии по вопросам безопасности является премьер-министр, из членов правительства в нее входят также министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий, министр юстиции, министр обороны, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел и министр иностранных дел.