В связи с ростом минимальной зарплаты в Таллинне подорожают детские сады

"Детские садики и налог на родителей связаны с минимальной зарплатой, поэтому там будет повышение. Сегодня родители платят 61 евро, а с нового года будут платить на 5 евро больше", — сказал директор Департамента образования Таллинна Андрес Паюла.

К минимальной ставке привязан не только социальный налог, без которого невозможны пенсионные выплаты, но и ряд пособий, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Например, все то, что связано с детьми — родительский отпуск и родительская зарплата. Также оплачиваемые детские выходные дни, которые родители могут брать от 3 до 6 дней в год. Все это привязано к минимальной зарплате. Вдобавок к всему страхование и пособие по безработице", — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Напомним, что Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов Эстонии достигли договоренности о повышении минимальной зарплаты в Эстонии со следующего года с нынешних 500 до 540 евро в месяц. Минимальная ставка почасовой оплаты увеличится на 0,24 евро до 3,21 евро.