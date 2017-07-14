14.07.2017, 17:30

В связи с ремонтом аэропорта в Вильнюсе самолеты из Таллинна временно приземляются в Каунасе


rus.delfi.ee
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В связи с ремонтом аэропорта в Вильнюсе самолеты из Таллинна временно приземляются в Каунасе
Foto: Hendrik Osula

С 14 июля по 17 августа Вильнюсский аэропорт закрыт на ремонт, и в этот период авиакомпания Nordica совершает рейсы во второй по величине город Литвы — Каунас, передает rus.err.ee.

Поскольку литовское направление важно для клиентов Nordica, расположенный всего в 100 километрах от Вильнюса Каунас является удобной временной альтернативой, передает пресс-служба авиакомании.

Полеты в Каунас будут совершаться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Самолет вылетает из Таллинна в Каунас утром и возвращается в Таллинн во второй половине дня.

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