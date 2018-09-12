12.09.2018, 11:10

В связи с ремонтными работами меняется расписание движения поездов по выходным


rus.delfi.ee
EST
Folgirong saabus Viljandi
Folgirong saabus ViljandiFoto: Kenno Soo

Начиная с субботы, 15 сентября, по выходным дням будут вестись ремонтные работы на участке железной дороги Таллинн-Пяэскюла, что повлечет за собой изменения в расписании движения по выходным дням поездов в западном направлении; следует также проявлять внимательность при пользовании посадочными платформами. В будние дни будет действовать обычное расписание, сообщает Elron.

Продолжаются ремонтные работы между Таллинном и Пяэскюла; начиная с предстоящей субботы вводятся изменения в расписание движения по выходым дням поездов в западном направлении; для железнодорожного движения можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении от Таллинна. Во время поездок по участку Taллинн-Пяэскюла-Таллинн следует быть внимательным и следовать информационным табличкам, установленным на посадочных платформах.

Поскольку из-за закрытия одного пути по причине проведения ремонтных работ можно будет держать на маршруте между Таллинном и Кейла значительно меньшее количество поездов, пассажиры, едущие в направлении Рийзипере и Клоогаранд должны будут делать пересадку в Кейла и Клоога.

Кроме западного направления, время отправления позднего вечернего поезда Таллинн-Аэгвийду сместится из-за ремонта на еще более позднее время. Поменяются также пути отправления некоторых поездов на Балтийской станции.

В рабочие дни будет действовать обычное расписание движения.

Актуальная информация о расписании движения поездов публикуется на домашней странице Elron; соответствующие сведения можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника. "Меня фактически обвинили в воровстве и в том, что я малоимущая"

12.09.2018
Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI | Всемирный день чистоты: убирай, а то проиграешь!

12.09.2018
Уже в эту субботу, 15 сентября, по инициативе активистов из Эстонии в 150 странах планеты пройдет Всемирный день уборки или World Cleanup Day. Сегодня в студии Дельфи — координатор этой акции Татьяна Лаврова.
Подробнее



Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Дневник российской прессы Олега Самороднего, ч.11. Размах работы разведки внушает трепет и постоянно растет

12.09.2018
Арест Дениса Метсаваса и его отца по подозрению в шпионаже в пользу России стал еще одним свидетельством агрессивности российских разведывательных служб в Эстонии и в целом в Балтии. Но российские спецслужбы активно действуют во всех странах, бывших когда-то частями СССР.
Подробнее

Не шоколад, а взятка. Больницы просят пациентов выражать благодарность только словесно

12.09.2018
Больницы просят пациентов выражать благодарность только словесно
”Спасибо в карман не положишь” — гласит известная поговорка. И руководствуясь этой народной мудростью, люди то и дело в знак признательности за хорошее лечение приносят врачам цветы, конфеты, алкоголь, а порой даже и деньги. Оказывается, такие подношения могут считаться коррупцией, и медицинские учреждения встали на борьбу с этим. Что думают о подарках докторам пациенты и сами врачи — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее

На пороге раскола. РПЦ готова разорвать отношения с Константинополем. О чем вообще спор?

12.09.2018
Русская православная церковь (РПЦ) заявляет о готовности разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если тот предоставит автокефалию (независимость) части украинского православия.
Подробнее