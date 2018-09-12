В связи с ремонтными работами меняется расписание движения поездов по выходным

Продолжаются ремонтные работы между Таллинном и Пяэскюла; начиная с предстоящей субботы вводятся изменения в расписание движения по выходым дням поездов в западном направлении; для железнодорожного движения можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении от Таллинна. Во время поездок по участку Taллинн-Пяэскюла-Таллинн следует быть внимательным и следовать информационным табличкам, установленным на посадочных платформах.

Поскольку из-за закрытия одного пути по причине проведения ремонтных работ можно будет держать на маршруте между Таллинном и Кейла значительно меньшее количество поездов, пассажиры, едущие в направлении Рийзипере и Клоогаранд должны будут делать пересадку в Кейла и Клоога.

Кроме западного направления, время отправления позднего вечернего поезда Таллинн-Аэгвийду сместится из-за ремонта на еще более позднее время. Поменяются также пути отправления некоторых поездов на Балтийской станции.

В рабочие дни будет действовать обычное расписание движения.

Актуальная информация о расписании движения поездов публикуется на домашней странице Elron; соответствующие сведения можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.