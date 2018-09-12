12.09.2018, 11:10

В связи с ремонтными работами меняется расписание движения поездов по выходным


rus.delfi.ee
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Folgirong saabus Viljandi
Folgirong saabus ViljandiFoto: Kenno Soo

Начиная с субботы, 15 сентября, по выходным дням будут вестись ремонтные работы на участке железной дороги Таллинн-Пяэскюла, что повлечет за собой изменения в расписании движения по выходным дням поездов в западном направлении; следует также проявлять внимательность при пользовании посадочными платформами. В будние дни будет действовать обычное расписание, сообщает Elron.

Продолжаются ремонтные работы между Таллинном и Пяэскюла; начиная с предстоящей субботы вводятся изменения в расписание движения по выходым дням поездов в западном направлении; для железнодорожного движения можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении от Таллинна. Во время поездок по участку Taллинн-Пяэскюла-Таллинн следует быть внимательным и следовать информационным табличкам, установленным на посадочных платформах.

Поскольку из-за закрытия одного пути по причине проведения ремонтных работ можно будет держать на маршруте между Таллинном и Кейла значительно меньшее количество поездов, пассажиры, едущие в направлении Рийзипере и Клоогаранд должны будут делать пересадку в Кейла и Клоога.

Кроме западного направления, время отправления позднего вечернего поезда Таллинн-Аэгвийду сместится из-за ремонта на еще более позднее время. Поменяются также пути отправления некоторых поездов на Балтийской станции.

В рабочие дни будет действовать обычное расписание движения.

Актуальная информация о расписании движения поездов публикуется на домашней странице Elron; соответствующие сведения можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.

Tallinn Hockey weekend
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