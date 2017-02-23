В связи с подготовкой к параду Сил обороны, в Таллинне изменено движение общественного транспорта

В связи с подготовкой и проведением 23 и 24 февраля парада Сил обороны, посвященного 99-летию Эстонской Республики, как сообщает Раэпресс, 23 февраля с 19 до 24 часов и 24 февраля с 8 часов утра и до окончания парада (примерно в 16 часов) реорганизуется движение на многих маршрутах общественного транспорта.

Троллейбусы линий 1 и 3 будут доходить до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой Тынисмяги (по направлению к центру города).

Автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла до перекрестка с Суур-Америка и остановке автобусов Космос.

Автобусы линии 40 пойдут в объезд по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама и в обратном направлении — по улицам Хобуяама, Лайкмаа, автобусный терминал Виру, Нарвское шоссе, бульвары Мере и Пыхья, улицы Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе с дополнительными остановками на пути от центра города на бульваре Мере и в обоих направлениях — на остановке Балтийский вокзал и конечной остановкой при въезде на площадку для стоянки автобусов на улице Хобуяама.

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Автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа, бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги.

23 февраля в указанные выше часы и 24 февраля с 8 до 11.30 и с 13.30 до окончания парада автобусы линий 21 ja 21B на Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе и Космос, автобусы линий 41 и 41B на Какумяэ пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги, Тоомпеа, бульвару Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 11.30 до 13.30 автобусы линии 5 направляются в объезд в сторону Мяннику по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Гонсиори — Художественная академия и на бульваре Эстония — площадь Вабадузе.. В направлении Пирита-Козе эти автобусы пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори и Лайкмаа, Пярнускому шоссе с дополнительными остановками площадь Вабадузе на бульваре Эстония и Лайкмаа.

Автобусы линии 18 в сторону Лаагри пойдут по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линии 36 пойдут в объезд по направлению к площади Виру по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе с дополнительными остановками на улице Лайкмаа, площадь Вабадузе на бульваре Эстония и на остановке автобуса 24 на Театральной площади.