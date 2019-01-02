02.01.2019, 11:45

В связи с открытием мемориала в Лахингувялья изменены расписания части поездов на линиях Таллинн — Аэгвийду и Таллинн — Нарва

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В связи с открытием мемориала в Лахингувялья изменены расписания части поездов на линиях Таллинн — Аэгвийду и Таллинн — Нарва
Foto: Priit Simson

В связи с открытием памятника битве под Кехра в ходе Эстонской освободительной войны, 6 января на линиях ТаллиннНарва и Таллинн — Аэгвийду будет действовать временное расписание. Три рейса на Аэгвийду на участке Кехра — Аэгвийду будут заменены автобусом.

Из-за мероприятия в рамках столетия Эстонской Республики, в воскресенье, 6 января, с 10:25 до 12:00 участок железнодорожных путей Кехра — Аэгвийду будет закрыт для движения рейсовых поездов. Поэтому в данное время на рейсах линии Таллинн — Аэгвийду будут использоваться автобусы, и как на линии Таллинн — Аэгвийду, так и на линии Таллинн — Нарва будет действовать временное расписание.

По случаю открытия памятника, в Лахингвялья поедет также и бронепоезд Wabadus. Попасть на мероприятие можно на поезде Таллинн-Аэгвийду, выходящем из Таллинна в 9:40, обратно же в Таллинн поезд отправится в 13:06.

Временное изменение будет действовать только 6 января — расписание с указанием мест остановки автобусов, заменяющих поезда, можно найти на сайте Elron, а вскоре и на платформах ожидания. Бесплатную информацию о движении поездов также предоставляет и круглосуточный инфотелефон 616 0245.

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