В связи с молодежным Праздником песни и танца на многих улицах Таллинна ограничена скорость

В связи с XII молодежным Праздником песни и танца на многих улицах Таллинна скорость ограничена 30 км/час, на многих улицах запрещена стоянка автомашин.

Ограничение в 30 км/час установлено на улицах Юхкентали, Стаадиони, Выйстлузе и Пюссироху с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля;

на Нарвском шоссе (между улицами Пирита и Смуула), улице Пирита (между Нарвским шоссе и "Эстонскими выставками" — с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля;

на улице Куристику между Нарвским шоссе и улицей Ору, на улицах Йоа и Ору (между Нарвским шоссе и улицей Йоа) — с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля.

Запрещена парковка транспортных средств (кроме имеющих спецпропуска, выданные организаторами праздника) на следующих улицах:

Стаадиони, Выйстлузе и Пюссироху — с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля;

на улице Йоа (между улицами Куристику и Ору) с 7 часов 27 июня до 24 часов 2 июля:

на улице Куристику (между Нарвским шоссе и улицей Ору), на улице Ору (между Нарвским шоссе и улицей Йоа), на стоянке перед гостиницей "Ору", на стоянке перед Русалкой, на улице Пирита по направлению от центра города на участке от улицы Вана-Пирита до дома № 20, на улице Вана-Пирита между улицей Пирита и домом №20 по ул. Пирита, на стоянкахуи ворот Певческого поля на Ласнамяэ и на Нарвском шоссе на направлении от центра города от дома № 128 до улицы Турба с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля;

на улицах Тынисмяги, Харидузе, Висмари — между Тоомпуйестеэ и Тоомпеа, а также на улице Роозикранци между домом № 15 и бульваром Каарли — с 21 часа 1 июля до 14 часов 2 июля;

на улице Юхкентали по направлению к улице Одра между улицей Пюссироху и магазином "РИМИ" с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля.

Запрещается остановка транспортных средств на улице Выйстлузе (между домом №23 и улицей Пюссироху) и на улице Пюссироху с левой стороны с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля.

Остановка транспортных средств со спецпропусками для посадки и высадки пассажиров разрешена на обоих направлениях улицы Юхкентали от улицы Пюссироху до улицы Стаадиони с 7 часов 29 июня до 23 часов 1 июля, и на обоих направлениях Нарвского шоссе на участке между улицей Ору и улицей Куристику, а также на улице Пирита на направлении от центра города в 1 ряду на участке от улицы Вана-Пирита до здания № 20 с 7 часов 30 июня до 24 часов 2 июля.