В связи с большим числом ДТП меняется скоростной режим на улице Таммсааре

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями изменен скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана в Таллинне, сообщает Раэпресс.

На участке улицы Таммсааре от перекрестка с улицами Рахумяэ и Тонди до рамп въезда и съезда с Пярнуского шоссе с 7 утра до 7 вечера максимальная скорость ограничивается 50 км/ч. С 7 часов вечера до 7 часов утра там разрешена скорость до 70 км/ч.

Таллиннский транспортный департамент просит соблюдать требования дорожных знаков и учесть, что этот участок магистрали находится под особым внимание дорожной полиции.