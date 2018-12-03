03.12.2018, 15:59

"В связи с агрессией в Керченском проливе”. Рийгикогу собирается на экстренное заседание

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rus.delfi.ee
EST
Riigikogu juhatuse valimine
Eiki NestorFoto: Andres Putting

Сегодня, 3 декабря, в 17:00 спикер Рийгикогу Эйки Нестор созовет дополнительное заседание в зале заседаний Рийгикогу.

В повестке дня — представленный 89 членами Рийгикогу проект заявления Рийгикогу ”В поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией в Керченском проливе” (766 AE).

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