03.12.2018, 15:59

"В связи с агрессией в Керченском проливе”. Рийгикогу собирается на экстренное заседание

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rus.delfi.ee
EST 1
Riigikogu juhatuse valimine
Eiki NestorFoto: Andres Putting

Сегодня, 3 декабря, в 17:00 спикер Рийгикогу Эйки Нестор созовет дополнительное заседание в зале заседаний Рийгикогу.

В повестке дня — представленный 89 членами Рийгикогу проект заявления Рийгикогу ”В поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией в Керченском проливе” (766 AE).

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