В Свободной партии начинается большая борьба: в председатели баллотируются Тальвик, Херкель и, возможно, кто-то третий

Артур Тальвик сообщил сегодня в посте в социальной сети, что на общем собрании партии 12 мая будет баллотироваться в председатели как он сам, так и предыдущий председатель Андрес Херкель, и, возможно, еще какой-то третий член партии.

"Апрель начался интересно. Большая внутренняя борьба началась", — охарактеризовал Тальвик создавшуюся в партии в связи с выборами председателя ситуацию.

"До сих пор было неясно, будет ли кто-то кроме меня баллотироваться в председатели. Сегодня выяснилось, что предыдущий председатель хочет это сделать и, может быть, кто-то еще", — раскрыл Тальвик происходящее в партии. "Тогда на рассвете выясним, кто из нас истинный свободник", — воинственно бросил он вызов.

Во главе Свободной партии раньше был основатель партии, ушедший из IRL Андрес Херкель. Тальвика избрали председателем партии в прошлом году. Поддержка партии в последнее время скорее падала.