11.08.2018, 09:01

В свете ”испарившейся” ракеты: ТОП 5 эстонских тайн, покрытых мраком

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НЛО, пропавшие миллионы и не только!
rus.delfi.ee
EST 6

Будь то безнадежно пропавший человек или вторжение непонятного объекта — некоторые мистерии и тайны до сих пор волнуют умы и сердца эстоноземельнцев.

5. Сводничали или нет?!

Экс-мисс Лаура Кыргемяэ вместе с подругой Керсти Коорт в 2014 году основали модельное промоагенство Invidia Agency. Говаривают же, что на самом деле Кыргемяэ ”сбывала” девушек богатым мужчинам как в Эстонии, так и аз ее пределами. Заведено уголовное дело. Лаура Кыргемяэ поведала, что на девушек давили, чтобы они дали ложные показания, и ничего такого не было.

4. Бесследно пропавший Марккус

В октябре исполнится два года с того момента, как в центре Выру пропал 17-летний Марккус. Юноша до сих пор не найден, его поиски продолжаются. Как такое вообще возможно, чтобы 17-летний человек словно сквозь землю провалился? Тем временем, ежегодно в Эстонии пропадают без вести десятки человек. 2015 год был рекордным — 45! Считается, что примерно за десятью случаями — чей-то злой умысел. Остальные же просто не хотят, чтобы их нашли.

Три самых громких мистерии — на видео!

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