В субботу Юри Ратас посетит учения Okas 2017

Премьер-министр Юри Ратас в субботу утром посетит учения Сил обороны Okas 2017 и встретится с принимающими участие в сборах резервистами.

По словам Ратаса, участие резервистов в сборах с минимальным сроком предварительного оповещения важно для того, чтобы проверить и отработать боеготовность резервных подразделений и нашу обороноспособность.

”Успешно начавшиеся учения показывают, что у нас достаточно выучки, снаряжения и правовой регуляции для того, чтобы справляться с самыми разными источниками опасности”, — сказал премьер-министр.

Ратас поблагодарил всех явившихся на учебные сборы резервистов, которые готовы вносить свой вклад в государственную оборону, а также их работодателей, семьи и близких за то, что относятся к учениям с пониманием.

Правительство объявило дополнительные учебные сборы в среду, повестки получили 669 резервистов. Начавшиеся в четверг учения Okas 2017 продлятся до вечера воскресенья.

Эстония проверяет таким образом свою боевую готовность во второй раз. Первые дополнительные учебные сборы прошли в декабре 2016 года, тогда на службу были призваны более 300 резервистов и членов Кайтселийта из Северной и Южной Эстонии.