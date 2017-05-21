В субботу в Валгамаа воздух прогрелся до 28 градусов. Читайте, какая погода будет до среды

Вчера, как и позавчера, по всей Эстонии была теплая и солнечная погода. В субботу в Валгамаа, в местечке Тыллисте воздух прогрелся до 28,4 градусов. прохладнее всего было на побережье, в некоторых местах воздух прогревался максимально до 17 градусов.

В Казари воздух прогрелся до 27,2 градусов, в Нурме — до 27, в Тырва — 26,9 и в Валга до 26,3 градусов.

В Выру и Пярну столбик термометра показывал 25 градусов, в Тарту — 23,6, Таллинне — 21,1, в Нарве — 18.

Теплая погода сохранится и сегодня в воскресенье, однако будет немного прохладнее. Согласно прогнозу эстонских синоптиков, температура воздуха будет от 17 до 19 градусов.

Температура воды в море 7-12 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Воскресенье, 21.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. На островах местами кратковременный дождь. Кое-где туман. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье островов до 13°C.

Днём: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Утром кое-где туман возможен туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Понедельник, 22.05:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днём: Небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 15..19, на побережье местами 12°C.

Вторник, 23.05:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Днём: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Среда, 24.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3-9, у поверхности почвы местами 0..-1°C.

Днём: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений перейдет к южным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха 12..18°C.