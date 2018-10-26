26.10.2018, 19:55

В субботу в Таллиннском зоопарке состоится большой тыквенный праздник. Доставлено 20 тонн тыкв

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rus.delfi.ee
EST 17
В субботу в Таллиннском зоопарке состоится большой тыквенный праздник. Доставлено 20 тонн тыкв
Tallinna loomaaed

Таллиннский зоопарк и курьерская фирма DPD в субботу приглашают детей и взрослых в зоопарк на длящийся целый день тыквенный праздник. По этому случаю жители Эстонии прислали зоопарку рекордное число тыкв.

Курьеры DPD бесплатно доставили в зоопарк тыквы, оказавшиеся у людей со всей Эстонии лишними, или же выращенные специально для животных. На сегодня поставлен рекорд — доставлено около 20 тонн тыкв самого разного размера. Также не стоит забывать про тыквы, которые люди привезли в зоопарк самостоятельно.

”С учетом того, что в прошлом году зоопарк получил около 12 тонн тыквы, нынешнее количество позволит устроить для зверей действительно большой праздник, — порадовалась координатор по связям с партнерами Таллиннского зоопарка Сигне Калган. — Разумеется, мы не скормим своим животным сразу все 20 тонн. Тыква хорошо хранится и это значит, что обитатели зоопарка смогут до самой весны наслаждаться полезной и вкусной пищей”.

Предназначенных для животных отправлений оказалось около 100. Некоторые из них включали всего несколько тыкв, но были и случаи, когда в подарок животным отправляли сразу несколько сотен килограмм. ”Мы доставляли тыквы со всех уголков Эстонии, включая острова, — отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд. — Многие отправители говорили, что вырастили тыквы специально для зоопарка и были очень рады возможности отправить свои подарки. Некоторые детские сады выращивали тыквы целыми группами, и даже нарисовали для животных красивые картинки”.

Завтра, 27 октября, на ежегодном тыквенном празднике кормление животных будет сопровождаться образовательными рассказами. Также очень интересно наблюдать за реакцией животных на новую интересную еду. ”Особенно занимательно будет следить за поведением животных, поскольку мы сервируем им лакомства интересным образом, — пояснила Сигне Калган. — Некоторые животные сначала играют с похожими на мячи большими оранжевыми тыквами, и лишь затем начинают пробовать их на вкус, а маленькие звери могут буквально зарыться в тыквы”.

Осенью обитателям зоопарка можно передать также другие овощи и фрукты — их следует доставить к Северным воротам зоопарка по адресу Палдиское шоссе, 145.

ПРОГРАММА ТЫКВЕННОГО ПРАЗДНИКА:
11:00 белые медведи
11:30 орлы и совы
12:00 такины и гривистые бараны
12:15 львы и японские макаки
12:30 обитатели малого тропического дома
13:00 обитатели большого тропического дома
13:30 тигр, еноты, амурский леопард, европейская норка
14:00 слоны и носороги, сурикаты
14:30 обитатели детского зоопарка
15:00 тыквенный суп для гостей праздника в фойе центра экологического образования

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