В субботу в Таллиннском зоопарке состоится большой тыквенный праздник. Доставлено 20 тонн тыкв

Курьеры DPD бесплатно доставили в зоопарк тыквы, оказавшиеся у людей со всей Эстонии лишними, или же выращенные специально для животных. На сегодня поставлен рекорд — доставлено около 20 тонн тыкв самого разного размера. Также не стоит забывать про тыквы, которые люди привезли в зоопарк самостоятельно.

”С учетом того, что в прошлом году зоопарк получил около 12 тонн тыквы, нынешнее количество позволит устроить для зверей действительно большой праздник, — порадовалась координатор по связям с партнерами Таллиннского зоопарка Сигне Калган. — Разумеется, мы не скормим своим животным сразу все 20 тонн. Тыква хорошо хранится и это значит, что обитатели зоопарка смогут до самой весны наслаждаться полезной и вкусной пищей”.

Предназначенных для животных отправлений оказалось около 100. Некоторые из них включали всего несколько тыкв, но были и случаи, когда в подарок животным отправляли сразу несколько сотен килограмм. ”Мы доставляли тыквы со всех уголков Эстонии, включая острова, — отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд. — Многие отправители говорили, что вырастили тыквы специально для зоопарка и были очень рады возможности отправить свои подарки. Некоторые детские сады выращивали тыквы целыми группами, и даже нарисовали для животных красивые картинки”.