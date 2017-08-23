В субботу в Таллинне пройдет Ночь культуры

26 августа в Таллинне уже в третий раз состоится богатый событиями фестиваль ”Ночь культуры”. В программе бесплатные концерты, захватывающие экскурсии, мастер-классы, выставки и многое другое. Мероприятие организовано Таллиннским департаментом культуры.

Руководитель департамента культуры Айни Хярм сообщила, что цель проведения ”Ночи культуры” — показать разнообразие и богатство культурной жизни столицы. Мероприятия пройдут на Ратушной площади, на площадке Таллиннского городского театра, в филиалах Таллиннского городского музея, в саду Котла культуры и во многих других местах по всему городу, сообщает Раэпресс.

На фестивале выступят Отт Лепланд, Вайко Эплик, коллективы 2 Quick Start, Steps To Synapseи многие другие. Экскурсии проведут Яак Юске, Йосеф Кац, Тыну Педару и др. С полной программой можно ознакомиться здесь.

Мероприятия проводятся бесплатно, если дополнительно не указана цена билета.