В субботу в Таллинне пройдет акция в поддержку чеченских геев

В субботу, 22 апреля, Эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев.

”В последние недели жертвами пыток и убийств стали мужчины гей-сообщества Чечни. Ждем тебя в субботу в 14:00 у Посольства Российской Федерации в Таллинне, чтобы зажечь свечи и тем самым выразить солидарность с гей-сообществом Чечни” — значится в сообщении, размещенном на странице организации в Facebook. К настоящему моменту 46 человек отметили, что собираются посетить мероприятие, еще 94 интересуются им.

По словам полиции, мероприятие зарегистрировано.

Эстонское общество ЛГБТ (лесби, геи, бисексуалы, трансгендеры) представляет интересы сексуальных меньшинств Эстонии. Его деятельность сосредоточена на просветительской работе, образовании и протекции, а также благополучии людей, причисляющих себя к ЛГБТ-движению.

Напомним, как развивались события. Как писала ”Медуза”, 1 апреля ”Новая газета” опубликовала материал о массовых задержаниях жителей Чечни, заподозренных в том, что они гомосексуалы. По сведениям издания, три человека были убиты, более ста задержаны; некоторые из них находились или находятся в секретных тюрьмах, где с помощью пыток у них пытаются выбить имена других геев. Власти Чечни назвали публикацию ложью.