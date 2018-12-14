В субботу в Таллинне открывается новый кинотеатр CINAMON

В субботу, 15 декабря, Cinamon Holding OÜ открывает новый кинотеатр CINAMON на четвертом этаже таллиннского торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn. Стильный и запоминающийся интерьер был создан эстонскими архитекторами из KAMP, в котором ретро-стиль органично сочетается с новыми технологиями и решениями.
”Кино — это то, чем мы болеем каждый день и то, чем мы хотим увлечь всех остальных, — говорит руководитель CINAMON Татьяна Толстая, — Поэтому мы уделяем внимание каждой детали”.
В кинотеатре CINAMON T1 располагается 6 залов и около 900 посадочных мест. Зрители смогут выбрать между удобными обычными креслами и креслами повышенной комфортности StarSeat с поддержкой для поясницы и меняющейся высотой подставки для ног. Для влюбленных установлены удобные парные кресла LOVEseat. Во время просмотра картин в формате 3D зрителям будут предложены легкие одноразовые очки. В кинотеатре установлена автоматическая система самообслуживания СINAMON GO. Для людей с ограниченными возможностями построены специальные широкие проходы, существует возможность размещения кресла в залах, специальная звуковая система и специальный туалет.
”Однако самое главное в кинотеатре — это кино, — говорит Тоомас Лухатс, программный директор CINAMON, — Мы делаем все для того, чтобы на наших экранах были бы только лучшие фильмы. Кроме зрелищных голливудских блокбастеров, мы включаем в нашу программу лучшие национальные фильмы — эстонские, литовские, латышские, финские и российские. Мы работаем с такими студиями, как Netflix, Amazon, показываем оперу, балет, рок-концерты и самые значимые события live”.
В качестве знака уважения легендарному кинотеатру ”Космос” в новом CINAMON построен одноименный кинозал KOSMOS® . Характерной чертой концепции этого кинозала является огромный закругленный экран и закругленные ряды кресел. Данное архитектурное решение позволяет зрителям получить наилучший обзор из любой точки зала так, как практически полностью исключаются ”слепые зоны”. Лазерный проектор RGB от BARCO, мощный звук и итальянские кресла ручной работы создают эффект присутствия и уносят зрителя в космос киновпечатлений. Концепция зала KOSMOS® реализована и в других кинотеатрах CINAMON, которые располагаются в Тарту в центре Tasku и в Хельсинки в центре REDI. Они уже завоевали любовь зрителей. Эта же концепция будет внедрена и в старых мультиплексах CINAMON в ходе их реновации.
Даже попкорн в CINAMON инновационный! Пониженное содержание жира достигается применением новой технологии. Секрет заключается в том, что во время приготовления используется не масло, а горячий пар. Конечно, в кинотеатре можно найти и традиционный карамелизированный попкорн, а также широкий ассортимент конфет, орешков, начоc, прохладительных напитков и много других вкусностей.
Уже осенью следующего года откроется второй кинотеатр в Хельсинки. Он будет располагаться в Mall of Tripla, новом городском центре столицы Финляндии.