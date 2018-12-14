В субботу в Таллинне открывается новый кинотеатр CINAMON

”Однако самое главное в кинотеатре — это кино, — говорит Тоомас Лухатс, программный директор CINAMON, — Мы делаем все для того, чтобы на наших экранах были бы только лучшие фильмы. Кроме зрелищных голливудских блокбастеров, мы включаем в нашу программу лучшие национальные фильмы — эстонские, литовские, латышские, финские и российские. Мы работаем с такими студиями, как Netflix, Amazon, показываем оперу, балет, рок-концерты и самые значимые события live”.

В качестве знака уважения легендарному кинотеатру ”Космос” в новом CINAMON построен одноименный кинозал KOSMOS® . Характерной чертой концепции этого кинозала является огромный закругленный экран и закругленные ряды кресел. Данное архитектурное решение позволяет зрителям получить наилучший обзор из любой точки зала так, как практически полностью исключаются ”слепые зоны”. Лазерный проектор RGB от BARCO, мощный звук и итальянские кресла ручной работы создают эффект присутствия и уносят зрителя в космос киновпечатлений. Концепция зала KOSMOS® реализована и в других кинотеатрах CINAMON, которые располагаются в Тарту в центре Tasku и в Хельсинки в центре REDI. Они уже завоевали любовь зрителей. Эта же концепция будет внедрена и в старых мультиплексах CINAMON в ходе их реновации.

Даже попкорн в CINAMON инновационный! Пониженное содержание жира достигается применением новой технологии. Секрет заключается в том, что во время приготовления используется не масло, а горячий пар. Конечно, в кинотеатре можно найти и традиционный карамелизированный попкорн, а также широкий ассортимент конфет, орешков, начоc, прохладительных напитков и много других вкусностей.

Уже осенью следующего года откроется второй кинотеатр в Хельсинки. Он будет располагаться в Mall of Tripla, новом городском центре столицы Финляндии.