24.11.2018, 12:00

В субботу в студии ERR пройдут съемки пилота нового молодежного ток-шоу ”Пижамная вечеринка”


rus.delfi.ee
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В субботу в студии ERR пройдут съемки пилота нового молодежного ток-шоу ”Пижамная вечеринка”
Pressifoto

”Пижамная вечеринка” — это развлекательная и познавательная молодежная TV- и интернет-программа, где в непринужденной обстановке в студии, имитирующей однокомнатную квартиру-лофт, встречаются и общаются люди разных поколений культур и привычек.

Они знакомятся и учатся друг у друга, спорят и соревнуются на трех площадках студии. Героям сопереживают гости на трибунах с попкорном и напитками.

Гости программы не просто герои недели, но представители популярных или редких профессий, носители культуры, знаний, идей, исключительных способностей — представители взрослого мира и мира детей и подростков. Поколения отцов и детей даже, если это одна семья — живут в разных мирах параллельной жизнью и только вечером, встречаясь дома, становятся близкими, облачаясь в пижаму. Это время поговорить по душам, время быть вместе, время сбросить маски серьезности, открыться и быть просто собой.

По словам продюсера проекта Валерии Михайловой основу команды составили гимназисты Таллиннского Линнамяэского лицея, к которым присоединились также ребята из Нарвы. ”Хотя мы говорим о формате молодежного ток-шоу, по содержанию, это все же программа для всей семьи, и гостей в студию мы зовем с детьми, даже самыми маленькими”. Следить за тем что происходит в студии, в гримерке и в режиссерской можно в прямой трансляции в Facebook на странице передачи www.facebook.com/pajamapartytvshow

Гости пилотной программы — настоящие звезды: модельер Оксана Тандит, солист балета Национального театра Эстония Евгений Гриб, молодая певица Ника Марула, преподаватель и разработчик инновационных программ Наталья Китам.

Общая продолжительность готовой эфирной телевизионной серии составит 20 минут.

Время записи и интернет трансляции в Facebook — 1 час.

На площадке и за кадром Все без исключения будут одеты в пижамы, не только ведущие и гости, но и оператор, редактор, режиссер и продюсер. Не приходите, будет очень скучно :)

Создание пилота молодежного ток-шоу поддержал Фонд интеграции.

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