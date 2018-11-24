В субботу в студии ERR пройдут съемки пилота нового молодежного ток-шоу ”Пижамная вечеринка”

Они знакомятся и учатся друг у друга, спорят и соревнуются на трех площадках студии. Героям сопереживают гости на трибунах с попкорном и напитками.

Гости программы не просто герои недели, но представители популярных или редких профессий, носители культуры, знаний, идей, исключительных способностей — представители взрослого мира и мира детей и подростков. Поколения отцов и детей даже, если это одна семья — живут в разных мирах параллельной жизнью и только вечером, встречаясь дома, становятся близкими, облачаясь в пижаму. Это время поговорить по душам, время быть вместе, время сбросить маски серьезности, открыться и быть просто собой.

По словам продюсера проекта Валерии Михайловой основу команды составили гимназисты Таллиннского Линнамяэского лицея, к которым присоединились также ребята из Нарвы. ”Хотя мы говорим о формате молодежного ток-шоу, по содержанию, это все же программа для всей семьи, и гостей в студию мы зовем с детьми, даже самыми маленькими”. Следить за тем что происходит в студии, в гримерке и в режиссерской можно в прямой трансляции в Facebook на странице передачи www.facebook.com/pajamapartytvshow