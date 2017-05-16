В субботу в Раквере пройдет День безопасности

В эту субботу, 20 мая, начиная с 11 утра и до вечера, в Раквере пройдут различные развлекательно-познавательные мероприятия. День безопасности, который по традиции устраивает Восточный спасательный центр в сотрудничестве с торговым центром Põhjakeskus и многими другими учреждениями, в этом году будет посвящен молодежи, сообщает спасательный центр.

Праздник начнется 20 мая в 10:50 большим парадом, в котором примет участие техника различных силовых структур, а также все заинтересованные. Колонна отправится от водного парка и проследует к торговому центру Põhjakeskus. В параде примут участие Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, техника Кайтселийта и скорой помощи.

2017 год — год молодежной культуры, именно поэтому устроители мероприятия активно привлекают к участию молодежь региона. Молодые люди представят в субботу массу интересного — например, кружок робототехники из Сымеру развернет несколько своих мастерских на территории торгового центра Põhjakeskus.

”Изюминкой” программы Дня безопасности в Раквере станет в этом году игра, построенная на виртуальной реальности, такие игры некоторое время уже довольно популярны среди молодежи. Виртуальная игра предлагает тебе попробовать решить некоторые непростые ситуации, касающиеся угрозы безопасности на воде. В свою очередь, игра дает тебе сигнал, правильно ли ты действуешь.

Координаторами мероприятия являются Ляэне-Вируский совет здоровья, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог и Раквереская больница.

Программа Дня безопасности в Раквере

10.30 — парад техники из центра города к торговому центру Põhjakeskus

10.50 — играет духовой оркестр Полиции и погранохраны

11.00 — торжественное открытие. Речь старейшины Раквере.

11.25 — 11.45 — играет духовой оркестр Полиции и погранохраны

12.00 — 12.20 — малыши детского сада представляю концертную программу

12.30 — 12.50 — выступает детский хор Раквереской реальной гимназии

13.00 — 13.30 — выступают учащиеся Раквереской музыкальной школы

13.40 — 13.55 — концерт народного танца Сымеруской основной школы

14.00 — 14.30 танцевальная группа „Amore”

14.40 — розыгрыш призов

15.00 — завершение праздника

Параллельно будут проходит различные мероприятия как на территории около торгового центра, так и внутри. Мероприятие состоится при любой погоде.