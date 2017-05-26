В субботу в парке Лёвенру пройдет Венецианский карнавал

Завтра, 27 мая, в 13 часов, можно будет убедиться, что Венеция на время перехала в столичный парк Лёвенру - там начнется Венецианский карнавал, составляющий основу культурной программы открывающейся за три часа до этого традиционной весенней ярмарки, сообщает Раэпресс.

Ярмарка продился до 16 часов. Здесь будут в продаже экологически чистые продукты, товары для сада, рукоделия и т.д. Ну, и конечно, разные вкусности. Ярмарка организована районной управой.

Что же касается карнавала, то он будет длиться еще час после закрытия ярмарки — до 17 часов, и в нем примут участие и гости — из Петербурга и Минска. Разумеется, карнавал немыслим без музыки, танцев и замечательных венецианских маскарадных костюмов, которые, к тому же, будут конкурировать между собой.

"Мы уже второй год проводим эти два столь различных, вроде бы, мероприятия вместе, — сказала старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — и опыт показывает, что они прекрсно сочетаются. Приглашаю всех, к тому же бесплатно, получить удовольствие!"