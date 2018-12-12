В субботу в Нымме откроется новый каток

Раньше каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом месте гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры.

Каток будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду. Еесли позволит погода, то катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.