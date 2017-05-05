В субботу в Ласнамяэ в рамках акции ”Сделаем” пройдет толока у реки Пирита

Завтра, 6 мая, управа Ласнамяэ приглашает всех желающих принять участие в уборке территории природоохранной зоны реки Пирита. Эта акция пройдет в рамках акции ”Сделаем” и начнется в 11 часов дня (на перекрестке улиц Прийсле теэ и Хоолдекоду теэ).

Все участники будут обеспечены необходимым инвентарем: граблями, перчатками и пакетами для мусора, а в конце мероприятия участникам будет предложен горячий суп для подкрепления затраченных сил.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой популярность акции ”Сделаем” с каждым готом только растет. Все больше различных сторон и заинтересованных партнеров готовы помочь и посодействовать в рамках данного проекта. В толоке примут участие и сотрудники районной управы. „Мы очень надеемся, что ласнамяэсцы и жители других районов найдут возможность принять участие в общественных мероприятиях месячника благоустройства. Каждый маленький вклад может повлиять на конечный результат, ведь все это делается ради одной важной цели — чтобы наш прекрасный город содержался в чистоте”, — добавила Юферева.