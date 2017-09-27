В субботу в Кристийне пройдет День здоровья

В субботу, 30 сентября, с 11 до 15 часов в Кристийне, в помещениях Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями (Эндла, 59) пройдет День здоровья для людей почтенного возраста ”Здоровый Кристийне”. Вход бесплатный для всех гостей, сообщает управа Кристийне.

День здоровья ”Здоровый Кристийне” задуман, в первую очередь, для людей в возрасте от 60 лет. В рамках мероприятия пройдет ярмарка на тему здоровья, будет работать студия красоты, можно будет измерить состав тела и поучаствовать в групповой тренировке, а также посмотреть танцевальное представление и попытать счастья в большой лотерее. Кроме того, можно будет послушать лекцию о здоровом питании и узнать много нового на небольшом практическом занятии ”Секреты здоровья и хорошего настроения на каждый день”.

”Похожие на День здоровья мероприятия уже проводились в Кристийне несколько лет назад, однако затем на время прекратились. Поскольку в последние годы люди всё больше интересуются темой здоровья, мы решили попробовать вновь устроить что-то подобное. Надеемся, это превратится в очередную замечательную традицию района Кристийне. Тем более что 1 октября мы отмечаем Международный день пожилых”, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев.

Он добавил, что День здоровья обязательно стоит посетить еще и потому, что, помимо опубликованной в рекламе деятельности, на месте будут присутствовать многие врачи и специалисты в своих областях, которые поделятся информацией, ответят на вопросы и дадут ценные советы.