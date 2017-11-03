В субботу в Ботаническом саду пройдет Дендродень

4 ноября в дендрарии, а при плохой погоде — в оранжереях таллиннского Ботанического сада с 12 до 16 часов состоятся прогулки, знакомящие с обильной флорой, выращиваемой здесь. В 13 часов начнется прогулка с пояснениями на русском языке. Ее проведет Светлана Горностаева.

В случае проливного дождя прогулки заменит демонстрация слайдовой программы.

С наступлением осени листва на деревьях становится сперва разноцветной, а затем опадает. Для деревьев начинается период отдыха. Во время осеннего Дендродня особое внимание обращается на кору, почки, шипы и колючки, которые летом в листве незаметны, сообщает Raepress.

Участие в прогулке — по входному билету в Ботанический сад.