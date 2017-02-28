В субботу состоится съезд ОЛПЭ: могут ли сместить с должности нынешнего лидера Калда и вернуть в ряды Заренкова?

Председатель Объединенной левой партии Эстонии Валев Калд заявил, что активист Андрей Заренков, который был исключен из ОЛПЭ в мае 2016 года, сейчас ”пытается манипулировать общественным мнением внутри партии”. Согласно данным Delfi, некоторые члены ОЛПЭ уже несколько месяцев обсуждают вопрос о вынесении недоверия председателю Валеву Калду. Сейчас Заренков готов взять реванш и не исключает свой камбэк, но только после ”очищения” партии.

4 марта состоится съезд ОЛПЭ, на котором будет принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.

Как рассказал Delfi председатель ОЛПЭ Валев Калд, беспартийный Заренков пытается манипулировать общественным мнением внутри партии. ”Данными действиями Андрей Заренков распространяет неверную информацию о партии”, — говорит Калд, который на днях направил Заренкову досудебное предупреждение.

По словам Калда, у него есть информация, что Заренков пытается собрать членов ОЛПЭ по регионам, используя фразы ”мы с Калдом готовим съезд”. Калд отмечает, что данными действиями Заренков распространяет неверную информацию и неоправданно использует его имя.

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Андрей Заренков был исключен из ОЛПЭ в мае 2016 года, соответствующее решение было принято на собрании руководства партии.

”В случае, если Заренков не воздержится от подобных действий в будущем, то будут предприняты соответствующие меры правовой защиты, включая подачу иска о защите имени, чести и достоинства”, — заявляет Калд, который не исключает, что через суд будет востребована и компенсация за моральный ущерб.

На вопрос, правда ли что в партии назревает раскол, Заренков говорит: ”Нельзя расколоть то, чего нет. Эта партия уже три года нигде не фигурирует, кроме как в финансовых отчетах Валева Калда руководству Европейской Левой партии”.

Заренков обвиняет Калда в том, что из-за его действий партия потеряла власть в Маарду. Ранее большинство мест в маардуском горсобрании принадлежало членам ОЛПЭ. ”Поэтому я понимаю возмущение людей, собирающихся на конгресс, их недовольство своим безответственным, безвольным лидером”, — говорит Заренков.

Руководитель таллиннской организации ОЛПЭ Владимир Дроздов отрицает информацию о том, что на съезде, возможно, Калда отстранят от занимаемой им должности.

"Знаете, вообще-то я слухи не комментирую. Есть высказывания отдельных членов партии. Это же вполне нормально. Это во всех партиях так происходит. Даже в такой могучей партии — Центристской — тоже поменялся руководитель, — прокомментировал Дроздов. — Поменяется или не поменяется [председатель ОЛПЭ] сейчас я вам не могу сказать. Это все зависит от того, как выступит наш председатель, как он сделает отчет, изложит свою программу".

Возможно ли возвращение Заренкова в ОЛПЭ? ”Если партия очистится и встанет на путь обновления, я не откажусь им помочь, тем более, что к появлению новой силы на эстонских горизонтах все готово: ухудшение экономического положения, конец периода ”бройлерных” политиков и отсутствие на политическом рынке ясных предложений нашему избирателю”, — заключает Заренков.