14.09.2018, 13:17

В субботу пройдет акция по уборке таллиннского пруда Шнелли


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В субботу пройдет акция по уборке таллиннского пруда Шнелли
Kesklinna valitsus

В субботу в рамках Всемирного дня уборки Управа района Кесклинн и Государственная канцелярия с помощью водолазов и добровольцев организует очистку пруда Шнелли и его окрестностей.

В субботу, 15 сентября водолазы клуба Maremark продолжат многолетнюю традицию по уборке пруда Шнелли. Им на помощь придет экскаватор, сотрудники Государственной канцелярии, Министерства иностранных дел, добровольцы, старейшина района Кесклинн и премьер-министр Юри Ратас.

”Если прошлой осенью водолазы клуба Maremark очистили западную часть пруда, то в этом году работы по очистке будут проходить от фонтана в сторону улицы Нунне. На месте будет работать экскаватор, который очистит восточную часть пруда Шнелли, куда ветер сгоняет мусор”, — пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Водолазы начнут подготовку к погружению в 11.00 и очистку пруда в 12.00. В прошлые годы со дна пруда Шнелли водолазы доставали много всего интересного — велосипеды, тележки для покупок, мусорные урны, покрышки и т.д.

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