В субботу по всей Эстонии пройдут мероприятия по случаю Дня Европы

В Эстонии День Европы в этом году пройдет в субботу, 6 мая. Главная часть праздника пройдёт в Таллинне, на площади Вабадузе, но впервые в этом году праздничные мероприятия организованы еще в 14 уездах нашей страны, значится в пресс-релизе.

13 лет назад Эстония стала частью Европейского Союза, и этот год станет для нас особенным потому, что впервые Эстония будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии 2017 года. У нас пройдет множество заседаний и собраний европейского уровня.

День Европы стал для Эстонии традиционным семейным праздником. Приходите и вы отпраздновать его вместе с нами и примите участие в праздничной программе, в различных конкурсах, викторинах и других развлекательных мероприятиях Дня Европы в Эстонии.

В Таллинне главными темами праздника станут председательство Эстонии в Совете ЕС и день рождения европейской программы Erasmus+, которая в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. В течение всего дня на сцене площади Вабадузе будут проходить дебаты на тему председательства Эстонии в Совете ЕС, можно будет услышать истории успеха тех, кто принял участие в программе Erasmus+, посмотреть выступления артистов и многое другое. Все желающие смогут принять участие в туристической игре, в ходе которой можно будет пройтись по посольствам и консульствам стран ЕС в Эстонии, ознакомиться с их культурной жизнью и возможностями для путешествий, а пройдя выбранные маршруты, появиться возможность участвовать в розыгрыше главных призов — трех купонов на поездку в Европу стоимостью 300, 700 и 1000 евро! Для детей будет отдельная площадка и много всего интересного. Подробнее с программой праздника можно ознакомиться на сайте www.euroopapaev.ee

По случаю Дня Европы, мы подготовили небольшой обзор праздничных мероприятий, которые, пройдут 6 мая в разных уголках Эстонии.

И начнем мы, пожалуй, с восточной границы Евросоюза — с Ида-Вирумаа. Мероприятие, посвященное Дню Европы, пройдет в Нарве, в обновленном при поддержке Европейского Союза Клубе юных моряков. В программе с 12:00 до 15:00 часов множество интересных занятий для всей семьи: викторина на тему Дня Европы, экскурсии, игры и мастер-классы на морскую тематику, концерт художественной самодеятельности и многое другое.

Празднование Дня Европы в Вырумаа пройдет с 11:00 до 21:00 часа, в крепости Вастселийна при участии Выруского инфо-центра Europe Direct. Гостей ждут интересные мероприятия для всей семьи: стрельба из лука во дворе крепости, путешествие в средневековье вместе с жителями крепости, мастерская по изготовлению катапульт и тряпочных кукол, катание на пони во дворе, дегустация средневекового вина и пива и многое другие. Будет также открыта таверна крепости Вастселийна.

Празднование Дня Европы в Йыгевамаа пройдет, в сотрудничестве с SA Kalevipoja Koda с 11:00 до 15:00 часов. Все желающие смогут посетить музей и парк приключений Калевипоэга. В этом году музей отмечает 15 лет со дня открытия. В течение дня у посетителей будет возможность принять участие в мастер-классе по знакомству с эпосом.

Празднование Дня Европы в Пылвамаа пройдет, в сотрудничестве с Эстонским дорожным музеем с 11:00 до 15:00 часов. В этот день Эстонский дорожный музей приглашает всех в веселое путешествие. В это же время, в День Европы, состоится открытие летнего сезона самого музея. Программа мероприятия очень насыщенная: открытие дальних маршрутов, интересные тематические уроки в городе дорожного движения, игры для всей семьи, в детском музее можно будет отправить письмо другу и послушать сказки, пройдет викторина с призами на тему Дня Европы! Угощения предлагает и знакомит со вкусами Европы Varbuse Teemaja, в гости придет инфо-центр Europe Direct из Пылвама и артист, имя которого пока держится в секрете.

Празднование Дня Европы в Тартуском уезде пройдет волости Ныо, Тыравере, с 11:00 до 15:00 часов, в сотрудничестве с Тартуской Обсерваторией. Можно будет познакомиться с Тартуской Обсерваторией — эстонским космическим центром, который был реконструирован и обновлен при поддержке проекта Фонда регионального развития Европейского Союза. В большом зале в начале каждого часа будут проходить выступления и обсуждения на темы о популярности космоса, о том, как солнечное излучение влияет на наше здоровье, о черных дырах и др. При поддержке Культурного капитала состоится концерт Фонда музыкантов PLMF, на котором выступит Хенри Зибо (аккордеон). В течение всего дня можно будет посетить различные мастер-классы и ознакомиться с лабораториями. На уличной площадке, если позволит погода, пройдут различные игры и соревнования для всей семьи. В конце Дня состоится выступление танцевальных коллективов.

Празднование Дня Европы пройдет в Ляэне-Вирумаа, , в сотрудничестве инфо-центра Europe Direct в Ляэне-Вирумаа и кафе Раквереского театра пройдет с 15:00 до 18:00 часов. Посетителей ждут викторины и интересные игры с призами, а также гостей угостят вкусным тортом. На месте будет самый модный и самый вместительный в Эстонии photobooth. Выступит блистательная Лийз Лемсалу. Кроме этого по предварительной регистрации в 15:15 и 17:15 пройдут экскурсии по Ракверскому театру.

В Валгамаа мероприятие по случаю Дня Европы пройдет в Валгаском музее, с 11 до 15 часов. Инфо-центр Europe Direct будет раздавать брошюры о Европейском Союзе и организует викторину на тему Европейского Союза. Дети смогут сделать значки, магниты и зеркальца, а также смастерить себе деревянный стаканчик для карандашей. В музее в течение всего дня будет проходить игра-ориентирование, в которой правильно ответивших на вопросы ждут призы. Дорожный департамент предложит во дворе музея попробовать, умеете ли вы безопасно организовать свою поездку и пользоваться защитным снаряжением. Помимо вышеперечисленного также в программе евробинго и бесплатные экскурсии по музею в сопровождении гида.

Празднование Дня Европы в Вильяндимаа пройдет с 11:00 до 15:00 часов, в сотрудничестве с Вильяндиским центром прикладного образования, в котором в этот день пройдет мероприятие открытых дверей, во время которого можно будет посетить экскурсии по зданию школы, мастер-классы, изготовить значки, поучаствовать в викторине и многое другое. До Вильяндиского центра прикладного образования можно добраться автобусами, которые отбывают с площади Вабадузев Вильянди в 10.45, 11.45 и 12.45. Назад в город автобусы поедут в 14.00 и 15.00.

Празднование Дня Европы в Ярвамаа пройдет, в сотрудничестве со свалкой Вяэтса с 11:00 до 13:00 часов. В рамках Дня Европы свалка Вяэтса предлагает ознакомительные экскурсии по свалке. Во время экскурсий можно будет ознакомиться с территорией и сооружениями, которые были построены при поддержке Европейского Союза. Экскурсии на свалке Вяэтса будут проходить в каждый ровный час с 11:00 до 13:00 часов. Предварительная регистрация не нужна.

Также мероприятие по поводу Дня Европы пройдет в субботу с 11:00 до 15:00 часов в Кехтнаском центре прикладного образования, в учебном здании тяжелой техники, где пройдут экскурсии, состоятся практические занятия на тракторе и экскаваторе, а также в симуляционном классе. Для детей будут организованы мастерские и спортивные игры. Также выступит ансамбль „Rutiin” и состоится показ фильма об истории здания тяжелой техники.

Празднование Дня Европы в Пярнумаа пройдет в сотрудничестве с Центром образования Пернова с 11:00 до 15:00 часов, который находится в Доме природы Пернова. Состоятся походы на береговой луг с учителем Кадри Килуск и с орнитологом Эеди Лелов, с которым можно будет понаблюдать за птицами. В самом Доме природы пройдет мастерская для детей, викторина, экскурсии на выставку бабочек, интересные обсуждения и многое другое.

На уличной площадке будут готовить блины и закуски по рецептам разных стран ЕС, можно будет посетить мини-ферму.

Празднование Дня Европы в Ляэнемаа пройдет с 11:00 до 15:00 часов при сотрудничестве инфо-центра Europe Direct и музея ”Страна чудес Илоны”, в Хаапсалу. Интересные занятия можно будет найти как в здании, так и во дворе музея — можно будет мастерить и разгадывать загадки, ловить приведения и делать челку, лакомиться и размышлять.

Празднование Дня Европы на Хийумаа пройдет в сотрудничестве с Профессиональной школой Хийумаа с 11:00 до 15:00 часов, замком Сууремыйза и магазином замка.

Организатор мероприятия инфо-центр Europe Direct на Хийумаа и Сааремаа. В рамках дня Европы замок Сууремыйза откроет двери для всех. Состоится открытие в замке летнего сезона и магазина Замка. Для всей семьи: экскурсии с гидом, мастер-классы и викторина.

Празднование Дня Европы на Сааремаа пройдет часов в сотрудничестве с центром компетенции строительства маломерных судов с 11:00 до 15:00. В 11 часов состоится вступительная экскурсия, потом в течение дня экскурсии будут проводиться, если наберутся желающие. На месте пройдет викторина, где можно будет принять участие в розыгрыше купона на путешествие в одну из стран Европы.

Все мероприятия в рамках Дня Европы бесплатны! Приходите с семьей, приглашайте друзей и празднуйте вместе с нами День Европы, в субботу, 6 мая!