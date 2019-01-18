В субботу по главной улице страны промаршируют сотни женщин и им сочувствующих. Приходите в вязаных шапочках и цветных носках!

По данным на страничке мероприятия в Facebook на полдень пятницы, его собираются посетить более 500 человек, заинтересованы — около полуторы тысяч. Конечно, эти данныt очень приблизительны и не могут точно указать на количество участников завтрашнего мероприятия.

Также на страничке значится, что Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению выражает свою поддержку грядущему мероприятию и напоминает, что наши права даны нам не просто так, и мы должны бороться за их призание.

Как все пройдет? Ждать ли провокаций? Delfi будет освещать это событие завтра.

Зачем и почему?

Женский марш — это одноразовая акция, которая посвящена защите прав женщин независимо от их происхождения и которая является частью всемирного марша за права женщин #WomensWaveIsComing. Об этом пишут организаторы мероприятия. Марш впервые проходит в Эстонии. Участвовать в Таллиннском женском марше могут все, кто разделяет мечту жить в мире,