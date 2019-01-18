В субботу по главной улице страны промаршируют сотни женщин и им сочувствующих. Приходите в вязаных шапочках и цветных носках!

* где женщины в равной степени представлены в политике, средствах массовой информации, деловых кругах, научных кругах и в других местах среди мужчин;
* где пол не будет определять размер заработной платы, качество рабочих условий, карьерных перспектив или выбора специальности;
* где нет места насилия над женщинами, будь оно сексуальное, физическое, психологическое, либо виртуальное;
* где изменение климата рассматривается с серьезностью и где люди солидарны с проблемами других народов и людей.
Женский марш выступает за женщин, а также и поддерживает права других маргинальных групп. Марш выступает против любых предрассудков и дискриминации по признаку пола и сексуальной идентичности, национальности, цвета кожи, родного языка, возраста, особых потребностей и религии. Марширующие считают, что каждый человек имеет право жить хорошей жизнью, свободной от насилия, дискриминации и несправедливости. Женскому маршу не безразлична ситуация не только в Эстонии, но и во всем мире, а также марширующие верят, что поступки и бездействие каждого человека оказывают большое влияние на окружающий мир. Мы считаем, что поступки и бездействие каждого человека оказывают большое влияние на окружающий мир. Мы маршируем за лучшее будущее и приглашаем всех, кто разделяет эти мечты присоединиться к маршу.
Марш устраивают женщины разного происхождения, которые из-за своего интереса к правам женщин стали собираться в подпольных кружках по рукоделию. Поэтому участвующие в марше могут прийти в своими руками связанных шапочках, шарфах, рукавицах и носках красного, розового, фиолетового цвета или всех этих цветов сразу.
Организаторы: Агнес, Кристина, Кади, Триин, Ханна, Марис, Неле, Улла и другие.
Планирование мероприятия облегчит ваша регистрация на участие по этой ссылке.
Домашняя страничка марша — тут.