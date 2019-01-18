18.01.2019, 12:30

В субботу по главной улице страны промаршируют сотни женщин и им сочувствующих. Приходите в вязаных шапочках и цветных носках!

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мужчинам тоже можно!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 2
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: CZAREK SOKOLOWSKI, AP

19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии состоится акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.

По данным на страничке мероприятия в Facebook на полдень пятницы, его собираются посетить более 500 человек, заинтересованы — около полуторы тысяч. Конечно, эти данныt очень приблизительны и не могут точно указать на количество участников завтрашнего мероприятия.

Также на страничке значится, что Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению выражает свою поддержку грядущему мероприятию и напоминает, что наши права даны нам не просто так, и мы должны бороться за их призание.

Как все пройдет? Ждать ли провокаций? Delfi будет освещать это событие завтра.

Зачем и почему?

Женский марш — это одноразовая акция, которая посвящена защите прав женщин независимо от их происхождения и которая является частью всемирного марша за права женщин #WomensWaveIsComing. Об этом пишут организаторы мероприятия. Марш впервые проходит в Эстонии. Участвовать в Таллиннском женском марше могут все, кто разделяет мечту жить в мире,

* где женщины в равной степени представлены в политике, средствах массовой информации, деловых кругах, научных кругах и в других местах среди мужчин;
* где пол не будет определять размер заработной платы, качество рабочих условий, карьерных перспектив или выбора специальности;
* где нет места насилия над женщинами, будь оно сексуальное, физическое, психологическое, либо виртуальное;
* где изменение климата рассматривается с серьезностью и где люди солидарны с проблемами других народов и людей.

Женский марш выступает за женщин, а также и поддерживает права других маргинальных групп. Марш выступает против любых предрассудков и дискриминации по признаку пола и сексуальной идентичности, национальности, цвета кожи, родного языка, возраста, особых потребностей и религии. Марширующие считают, что каждый человек имеет право жить хорошей жизнью, свободной от насилия, дискриминации и несправедливости. Женскому маршу не безразлична ситуация не только в Эстонии, но и во всем мире, а также марширующие верят, что поступки и бездействие каждого человека оказывают большое влияние на окружающий мир. Мы считаем, что поступки и бездействие каждого человека оказывают большое влияние на окружающий мир. Мы маршируем за лучшее будущее и приглашаем всех, кто разделяет эти мечты присоединиться к маршу.

Марш устраивают женщины разного происхождения, которые из-за своего интереса к правам женщин стали собираться в подпольных кружках по рукоделию. Поэтому участвующие в марше могут прийти в своими руками связанных шапочках, шарфах, рукавицах и носках красного, розового, фиолетового цвета или всех этих цветов сразу.

Организаторы: Агнес, Кристина, Кади, Триин, Ханна, Марис, Неле, Улла и другие.

Планирование мероприятия облегчит ваша регистрация на участие по этой ссылке.

Домашняя страничка марша — тут.

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