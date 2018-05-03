В субботу на Штромке пройдет крупнейшая толока в Эстонии

”Мы очень рады, что сотни людей уже зарегистрировались и сообщили о своем намерении принять участие в нашем субботнике. Ведь речь идет не только о наведения порядка в нашщем районе, но и о чистоте нашего общего Балтийского моря. Проблема пластиковых отходов, к которой мы постараемся привлечь внимание в ходе уборки Штромки, стоит очень остро. Поэтому я поддерживаю такую государственную и международную политику, которая способствует сокращению количества этих опасных для окружающей среды отходов. Проще избежать возникновения этого мусора, чем потом собирать его на пляжах, улицах и в парках. Призываю всех внести свой личный вклад в охрану окружающей среды и сократить использование пластика”, — сказал Кальюлайд.

Нынешний субботник на Штромке отличается от предыдущих тем, что на этот раз решено целиком сосредоточиться на уборке пляжа. Также в программе оповещение участников толоки о проекте Европейской Комиссии ”БЛАСТИК”, главная цель которого — не допустить попадания пластикового мусора в Балтийское море.

Участников акции поприветствуют вице-мэр Таллинна Зюлейха Измаилова, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и представитель администрации Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий. Перед началом толоки участники образуют на песке символ ”100”, посвящая свою добровольную работу столетию нашей страны.

Также будут проводиться розыгрыши призов, тематические игры и викторины. Главный приз — прогулка на яхте по Таллиннскому заливу. Свои призы выставили Морской музей Эстонии, спортивный центр Сыле, спртклуб Ревал Спорт, Кока-Кола Ээсти и другие фирмы. Все получат памятные сувениры.

По окончании работ участников толоки угостят вкусным супом. Собравшихся будет развлекать популярный ансамбль ”Апельсин”, а в роли конферансье выступят Рейго Ахвен и Наташа Бычкова.

Толоку на Штромке организуют управа Пыхья-Таллинна и Таллиннский департамент окружающей среды. Мероприятие финансируется из бюджетов европейского проекта ”БЛАСТИК” и департамента окружающей среды.

Месячник благоустройства проводится в Таллинне уже в 27-й раз, начиная с 1991 года. Информацию о Месячнике на русском языке можно найти здесь.