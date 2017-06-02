В субботу на Штромке откроют пляжный сезон

Управа Пыхья-Таллинна и расположенный на Штромке Клуб серфинга приглашают всех 3 июня на Штромку, где состоится открытие пляжного сезона! Праздник начнется в 13:00 возле Клуба серфинга (в конце пляжа со стороны Хааберсти), сообщается в пресс-релизе управы Пыхья-Таллинна.

Будет хорошая музыка и интересные занятия как для больших, так и для маленьких. Сотрудники Пыхья-Таллиннского молодежного центра организуют игры для детей. Футбольный клуб “Вольта” поможет забить гол всем желающим. Будет открыто кафе Клуба серфинга, также на месте можно будет арендовать доски и другое оборудование для сапсерфинга. По случаю открытия сезона скидка 50%.

«Штромку ожидает в этом году масштабное обновление, но пляж и парк останутся открытыми и доступными на протяжении всего сезона. Для нас это означает, что работать надо много и быстро, чтобы обеспечить посетителям пляжа и парка удобство и положительные эмоции», - сказал старейшина Пыхья-таллинна Раймонд Кальюлайд.

Программа открытия пляжного сезона на Штромке:

13:00–15:00 За пультом диджея – старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд

15:00 Азбука сапсерфинга, обучение (теория)

16:00 Азбука кайтбординга, обучение (теория)

16:00 Пляжная йога, тренер Яаника Кютт

Желающих пройти обучение просят по возможности зарегистрироваться, отправив письмо на электронную почту kristi@kiteboarding.ee.