В субботу на пляже Какумяэ пройдёт пляжный праздник для детей

В субботу, 4 августа в 11.00 на пляже Какумяэ пройдёт очередной детский летний утренник. На этот раз в программе пляжная вечеринка, на которую ждём всех от мала до велика. Пройдёт представление детского театра, мастер-класс по запусканию воздушного змея, энергичная детская зумба и много другого интересного.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона программа детского утренника очень захватывающая.

”Помимо представления детского театра, местная школа серфинга проведёт для детей мастер-класс по запусканию воздушного змея, построят замки из песка и другие поделки. Завершит праздник хоровод под зумбу, которым будет руководить король зумбы Хорхе Хиноёса. Приобрести вкусные закуски можно будет в ставшем известном на дне домашних кафе заведении Roosa Pipar”,- сказал Юргенсон.

”Летние детские утренники стали в Хааберсти доброй традицией. Дети и взрослые ждут праздника с нетерпением. Раньше утренники проходили возле пруда Ыйсмяэ и возле игровой площадки Ярвеотса. На пляже Какумяэ детский утренник проходит впервые”,- продолжил старейшина.