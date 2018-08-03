03.08.2018, 18:20

В субботу на пляже Какумяэ пройдёт пляжный праздник для детей


rus.delfi.ee
EST
Jaanipäeva hommik
Jaanipäeva hommikFoto: Andres Putting

В субботу, 4 августа в 11.00 на пляже Какумяэ пройдёт очередной детский летний утренник. На этот раз в программе пляжная вечеринка, на которую ждём всех от мала до велика. Пройдёт представление детского театра, мастер-класс по запусканию воздушного змея, энергичная детская зумба и много другого интересного.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона программа детского утренника очень захватывающая.

”Помимо представления детского театра, местная школа серфинга проведёт для детей мастер-класс по запусканию воздушного змея, построят замки из песка и другие поделки. Завершит праздник хоровод под зумбу, которым будет руководить король зумбы Хорхе Хиноёса. Приобрести вкусные закуски можно будет в ставшем известном на дне домашних кафе заведении Roosa Pipar”,- сказал Юргенсон.

”Летние детские утренники стали в Хааберсти доброй традицией. Дети и взрослые ждут праздника с нетерпением. Раньше утренники проходили возле пруда Ыйсмяэ и возле игровой площадки Ярвеотса. На пляже Какумяэ детский утренник проходит впервые”,- продолжил старейшина.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO

03.08.2018
В Таллинне был замечен представленный в марте на Женевском автосалоне шестиместный шаттл Renault EZ-GO, оснащенный автопилотом четвёртого уровня. У машины нет ни руля, ни педалей, а единственный электромотор установлен на задней оси.
Подробнее

В Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль: водитель последнего скончался по пути в больницу

03.08.2018
Сегодня в 12:05 в Ляэне-Вирумаа на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель последнего погиб.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052005
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Стрельба на мосту в Ласнамяэ: выстрелов было как минимум шесть, подозреваемый — работник Tallinna Teede AS

03.08.2018
Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: "Я не хочу возвращаться в Минск". Звезда "Ласнагорска" - о переезде в Эстонию и съемках в сериале

03.08.2018
31 июля в Таллинне начались съемки сериала “Ласнагорск”, в героях которых узнают себя многие жители Ласнамяэ. Одну из главных ролей в сериале играет Анастасия Коледа, которая живет в Эстонии всего год, но утверждает, что ее родина очень похожа на Ласнамяэ. Подробнее — в видео Delfi!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

03.08.2018
Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее