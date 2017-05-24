В субботу можно посетить станцию очистки сточных вод на Пальяссааре

В предстоящую субботу, 27 мая, Tallinna Vesi открывает двери очистной станции сточных вод на Пальяссааре для всех желающих. Бесплатные экскурсии будут проводиться на эстонском и русском языках.

На станции Пальяссааре проходят очистку все сточные воды города Таллинна и близлежащих волостей. В среднем станция очищает 120 000 м3 сточных вод за сутки.

По словам руководителя по коммуникации Tallinna Vesi Элийс Венник, так как повышается осведомленность населения в области окружающей среды, то растет и интерес людей к производственным процессам. ”Проведение дней открытых дверей на водоочистной станции и станции очистки сточных вод стало для нас ежегодной традицией, потому что интерес жителей в отношении нашей деятельности очень большой. Увидеть процесс своими глазами — это лучший способ убедиться, что качество питьевой воды действительно очень хорошее, а отводимые в море очищенные сточные воды отвечают действующим требованиям,” — говорит она.

Экскурсии на эстонском языке начинаются в 10.00, 11.00, 12.00 и в 13.00. Экскурсии на русском языке начинаются в 10.30, 11.30 и в 12.30.

Продолжительность экскурсии ориентировочно один час. Просьба к посетителям одеваться согласно погодным условиям и в удобную закрытую обувь. Для малышей будет открыта детская зона.

Количество участников на экскурсии ограничено, поэтому Tallinna Vesi просит всех желающих заранее зарегистрироваться по адресу info@tvesi.ee. Подробную информацию о проведении дня открытых дверей на станции Пальяссааре можно найти на домашней странице предприятия www.tallinnavesi.ee. Станция очистки сточных вод находится в Таллинне, по адресу Пальяссааре пыйк 14 (Paljassaare põik 14).

Параллельно с днем открытых дверей станции на Пальяссааре так же можно посетить и другие очистные сооружения по всей Эстонии. Информацию о других возможностях посещения можно найти на домашней странице Эстонского союза водных предприятий www.evel.ee.