В субботу Маарду отметит День города

17 июля Маарду исполнилось 37 лет со дня получения статуса города. Мэрия Маарду подготовила по случаю дня рождения города обширную праздничную программу, которая пройдет в парке Келламяе 22 июля. Начало празднования в 12:00, сообщает Маардуская мэрия.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, прошедший год был не из легких, но он добавил городу красоты, уюта и стал щедрым на подарки, которые принято преподносить по случаю дня рождения. ”За прошедший год мы построили новые детские игровые площадки, в том числе и для людей особыми потребностями, начали успешно решать вопрос с парковкой в новом районе города, провели уличное освещение в Приозерной части города, а также значительно повысили ряд социальных пособий для молодых семей и ветеранов-чернобыльцев. Заметно похорошели многие проезжие улицы и пешеходные дорожки в Мууга и Каллавере, которые стали удобными и безопасными для прогулок и активного движения на велосипедах, а пруд у лесного парка теперь украшает новый пешеходный мост”, — сообщил мэр.



”В город были привлечены большие европейские инвестиции, и уже в следующем году в Мууга появится современный детский сад и начнутся работы по основательной реновации детского сада "Руккилилль". Меняться самим и менять жизнь к лучшему — в характере Маарду и маардусцев. Активные и небезразличные горожане — это самый большой подарок городу ко дню рождения”, — добавил Архипов.

В субботу горожан и гостей Маарду ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, чествование наиболее отличившихся за минувший год жителей города, а также аттракционы для детей и взрослых. В течение всего дня в главном парке города будут работать уличные кафе. В 14:00 всех гостей праздника ждет горячий рыбный суп. Специальную программу для горожан подготовили ребята их Маардуской основной школы, которые в 11:00 откроют в Маардуском центре досуга (Кеемикуте, 12b) выставку ученических работ, покажут снятые самими ребятами видео и проведут презентацию проекта, приуроченного к Дню города.

Статус города Маарду имеет с 17 июля 1980 года, а статус самостоятельной административной единицы он получил 7 ноября 1991 года.

Программа празднования Дня города Маарду,

Площадь у пруда парка Келламяе, 22 июля 2017

12.00 — городской духовой оркестр

12.20-12.45 — церемония открытия праздника, поздравление наиболее отличившихся за минувший год жителей города

12.45 — ансамбль эстонского танца

13.05 — хор ”Радуга”

13.25 — ансамбль украинской песни ”Ятрань”

13.35 — ансамбль белорусской песни ”Купава”

13.55 — театр моды ”Натали”

14.00 — праздничная уха для всех

14.20 — поёт Марина Островская

14.35 — вокальный ансамбль ”Рябинушка”

15.05 — флэш-моб — сюрприз

15.15 — поёт Альберт Степанян

15.25-17.00 — молодежная программа с участием групп The Rocking Cats, 5Deegrees, Рэпер Double V- Пярну, Street Warriors — Латвия с танцевальным воркаут-шоу и интерактивной развлекательной программой.

17.10 — танцевальная группа ”Dream Power”

17.20 — театр ”Веер и шпага”

17.30 — группа ”Sense of life” артём (Тёмада) Диана Хапрова.

17.45 — вокальная студия ”Эридан”

18.15 — танцевальная группа ”Way to dance”

18.30 — поет легенда эстонской эстрады Эрик Кригер

19.05 — поет Елена Аксёнова

19.45 — танцевальная группа ”Way to dance”

19.55 — приветствие мэра

20.00 — легендарная группа ”Маки”