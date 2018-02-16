В субботу KUMU отпразднует свой 12-й день рождения

В субботу, 17 февраля, Художественный музей KUMU празднует свой 12-й день рождения. Посетителей ждет ярмарка книг об искусстве, экскурсии по выставкам, творческая мастерская и билет стоимостью в 1 евро, сообщается в пресс-релизе.

В фойе KUMU пройдет ярмарка книг об искусстве, где, наряду с Художественным музеем Эстонии, свои новые публикации представят Эстонская академия художеств, Таллиннский университет, Тартуский художественный музей, Эстонский музей прикладного искусства и дизайна, издательство Paranoia и др. На многие книги распространяется праздничная скидка в честь дня рождения KUMU, на месте будут присутствовать авторы, редакторы и издатели.

Каждый ровный час будут проходить краткие экскурсии, знакомящие с выставками: как с новой экспозицией в Большом зале KUMU ”Леонард Лапин. Пустота и пространство”, так и с уже завершающейся на этих выходных выставкой ”Дети Цветов Зла. Эстонское искусство декаданса”, посвящённой искусству I половины ХХ века.

В 2017 году в Художественном музее KUMU прошло 11 новых выставок, которые посетило в общей сложности более 135 000 человек. Образовательный центр KUMU провел 1123 музейных и студийных занятия, в которых приняло участие 17 411 детей и подростков, а также — 219 мероприятий для публики для более чем 8000 посетителей.

2018 год в Художественном музее KUMU будет годом самых разных международных выставок. Музей представит эстонской публике многочисленные выставочные проекты, проходящие в рамках ”ЭР 100”, такие, как выставка современного видео-искусства ”Археология экрана”, выставка творчества Конрада Мяги и уникальная выставка старинного искусства ”Михель Зиттов. Эстонский живописец при европейских дворах”, партнером по проведению которой стала Национальная галерея искусства в Вашингтоне.

Художественный музей KUMU был открыт 17 февраля 2006 года. В 2008 году KUMU был удостоен титула лучшего Европейского Музея Года. По прошествии лет музей стал известным центром культуры и искусства с широкой выставочной деятельностью, образовательными программами и мероприятиями для публики, предусмотренными как для жителей Эстонии, так и для туристов.

Подробную информацию о праздничных мероприятиях можно найти здесь.