В субботу Эстония отметит День Европы бесплатным праздником для всей семьи

Завтра, 6 мая, на площади Вабадузе, пройдёт праздничное мероприятие, посвященное дню рождения Европейского Союза. На этот раз в центре внимания председательство Эстонии в Европейском Союзе и 30-летие программы Erasmus+.

Празднование дня рождения начнётся в 11 часов на площади Вабадузе, где празднующих поприветствует премьер-министр Юри Ратас. Предшествовать речи будет юбилейное фото в честь программы Erasmus+, для которого из людей на лестницах площади Вабадузе сформируют цифру 30.

Затем Рийво Синиярв от имени Эстонского Европейского Движения назовет европейца года.

В течение всего дня гостей ожидает развлекательная программа. Созданные вместе с постановщиком Айном Мяэотс юмористические скетчи представят известные юмористы Тигран Геворкян, Эгон Нутер и Рохке Дебелакк.

На темы, связанные с председательством Эстонии в ЕС, такие как безопасность в Европе, свобода передвижения, товары и услуги в интернете, каждый ровный час будут дискутировать дебатеры SpeakSmart.

Поиск баланса между интересами различных сторон, станет ключевым вопросом, стартующего 1 июля председательства. А в этот раз, в день Европы, свою способность находить баланс можно будет проверить на различных гироскутерах. Своё искусство продемонстрируют Ян Роозе на slackline и велосипедисты-экстремалы из Латвии Greentrials. Для детей будет организована просторная игровая площадка с различными возможностями для творчества.

Развлекательную программу будут вести Керту Моппель и Урмас Вайно. День завершится концертом, на котором выступят Карл-Эрик Таукар, Таня Михайлова и Юри Поотсманн.

Также, как и предыдущие годы, в День Европы состоится игра-ориентирование по представительствам иностранных государств, расположенных в центре города. Между участниками игры будут разыграны купоны на путешествие стоимостью 300 евро, 700 евро и 1000 евро.

Мероприятия, посвященные Дню Европы, в этом году организуют представительство Европейской Комиссии в Эстонии, информационное бюро Европейского Парламента, Госканцелярия и целевое учреждение Archimedes. Первый раз в этом году будут широко отмечать день Европы и в других уголках Эстонии. В четырнадцати различных уездах пройдут развлекательные семейные мероприятия. Они буду организованы в тех местах или на объектах, которые появились или были построены благодаря Европейскому Союзу.