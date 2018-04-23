В Страсбурге эстонская делегация в ПАСЕ примет участие в заседании ассамблеи

Также планируется обсудить Парижское соглашение по климату, резистентную форму туберкулеза в Европе, ситуацию в Ливии, финансирование террористической группировки ИГИЛ, гуманитарные потребности мигрантов внутри страны и интеграцию, поддержку и защиту детей мигрантов посредством обязательного образования.

По словам Микко, камертоном недели выступит доклад независимой комиссии о коррупции или о так называемой ”икорной дипломатии”. Документ будет опубликован сегодня вечером на домашней странице ПАСЕ.

В состав эстонской делегации на заседании ПАСЕ входят Марианне Микко, Тийт Терик и Яак Мадисон.