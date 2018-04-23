В Страсбурге эстонская делегация в ПАСЕ примет участие в заседании ассамблеи

На этой неделе в Страсбурге (Франция) члены эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) примут участие во втором заседании ассамблеи. В центре внимания — вопросы, связанные с правами человека.
По словам председателя эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, предстоит серьезная рабочая неделя. ”Мы будем говорить о том, насколько европейские журналисты могут стоять на страже демократии, в какой степени государства, в которых объявлен режим чрезвычайного положения, такие как Украина, Турция и Франция, соблюдают принципы правового государства, и, в-третьих, соблюдаются ли права человека в кибер-войне”, — сказала Микко.
Также планируется обсудить Парижское соглашение по климату, резистентную форму туберкулеза в Европе, ситуацию в Ливии, финансирование террористической группировки ИГИЛ, гуманитарные потребности мигрантов внутри страны и интеграцию, поддержку и защиту детей мигрантов посредством обязательного образования.
По словам Микко, камертоном недели выступит доклад независимой комиссии о коррупции или о так называемой ”икорной дипломатии”. Документ будет опубликован сегодня вечером на домашней странице ПАСЕ.