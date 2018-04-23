23.04.2018, 11:21

В Страсбурге эстонская делегация в ПАСЕ примет участие в заседании ассамблеи

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rus.delfi.ee
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PACE
PACEFoto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

На этой неделе в Страсбурге (Франция) члены эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) примут участие во втором заседании ассамблеи. В центре внимания — вопросы, связанные с правами человека.

По словам председателя эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, предстоит серьезная рабочая неделя. ”Мы будем говорить о том, насколько европейские журналисты могут стоять на страже демократии, в какой степени государства, в которых объявлен режим чрезвычайного положения, такие как Украина, Турция и Франция, соблюдают принципы правового государства, и, в-третьих, соблюдаются ли права человека в кибер-войне”, — сказала Микко.

Также планируется обсудить Парижское соглашение по климату, резистентную форму туберкулеза в Европе, ситуацию в Ливии, финансирование террористической группировки ИГИЛ, гуманитарные потребности мигрантов внутри страны и интеграцию, поддержку и защиту детей мигрантов посредством обязательного образования.

По словам Микко, камертоном недели выступит доклад независимой комиссии о коррупции или о так называемой ”икорной дипломатии”. Документ будет опубликован сегодня вечером на домашней странице ПАСЕ.

В состав эстонской делегации на заседании ПАСЕ входят Марианне Микко, Тийт Терик и Яак Мадисон.

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